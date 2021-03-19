Варшава, , 09:48 — REGNUM Польша присоединилась ко Всемирной неделе изучения мозга: медработники и врачи-ученые в последние дни активно проводят мероприятия, посвященные изучения данного органа. Об этом сообщил польский нейробиолог Адам Пабись в интервью Polskie Radio.

«Из-за пандемии мы проводим в основном онлайн-мероприятия. В частности, в последние дни нейробиологи и нейрохирурги провели несколько крупных международных конференций, посвященных здоровью мозга. Кроме того, ученые, занимающиеся данной сферой, читают онлайн-лекции, доступные для самого широкого круга слушателей в интернете. Акцент на мозге сделан и в медицинских вузах», — сообщил Пабись.

Врач подчеркнул, что в ходе изучения мозга многие ученые и медработники сходятся во мнении, что в Польше одним из главных вызовов для здоровья мозга является загрязненный воздух, который негативно влияющий на развитие мозга детей и на состояние этого органа у пожилых людей.

«В нашем воздухе есть частички, которые проникают в нейроны мозга и не удаляются. И они могут негативно влиять на нервную систему, например, привести к нарушению познавательных процессов у детей, на их излишнюю активность. Все это вызывается токсинами, которые откладываются в нервной системе и не удаляются», — добавил он.

Международная Неделя знаний о мозге ежегодно отмечается во всем мире по инициативе Общества Нейронаук. Ее цель — популяризация достижений медицины и пропаганда важности изучения мозга. Первая такая Неделя была организована в 1996 году.