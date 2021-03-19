Москва, , 09:46 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов поблагодарил Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) за возможность проявить себя. Об этом 19 марта он написал в Instagram.

«Дэна Уайт, спасибо большое тебе и всей команде UFC за возможность проявить себя, вы перевернули мою жизнь благодаря этому виду спорта», — написал Нурмагомедов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент UFC Дэна Уайт заявил, что Нурмагомедов официально завершил карьеру.

Напомним, 7 апреля 2018 года Нурмагомедов стал чемпионом UFC в лёгком весе, победив американца Эла Яквинту. После этого он трижды защищал титул в поединках с ирландцем Конором Макгрегором, американцами Дастином Порье и Джастином Гэтжи.

В октябре 2020 года Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Гэтжи. На его счету 29 боёв в ММА и ни одного поражения.

Читайте ранее в этом сюжете: Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру — UFC