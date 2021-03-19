Берлин, 19 марта, 2021, 09:48 — ИА Регнум. В сети появились снимки закамуфлированного прототипа Mini Cooper следующего поколения. Фотографии с автомобилем размещены на сайте Motor1.

Motor1 Прототип Mini Cooper нового поколения

Автомобиль будет продаваться как с электрическим мотором, так и с классическим бензиновым силовым агрегатом.

Судя по фото, новая модель сохранила свои спортивные пропорции хэтчбека. Но размеры электрической версии станут немного меньше.

На изображениях можно увидеть часть «приборки» в салоне новинки — большой изогнутый дисплей в верхней части приборной панели, как у моделей BMW.

Официальная премьера нового поколения электрического хэтчбека состоится не ранее 2023 года.

Ранее немецкая компания BMW представила в Испании трехдверную модель MINI 5 Door третьего поколения. Продаваться авто будет в версиях: Access One, Access Cooper, Cooper S и John Cooper Works.

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