Краков, Польша, , 09:45 — REGNUM Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) подтвердило безопасность вакцины от COVID-19 AstraZeneca, несмотря на то, что ряд стран отказались от её использования. Об этом, как сообщает Polskie Radio 24, сообщил 18 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время посещения одной из временных больниц в Кракове.

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»Европейское агентство по лекарствам сделало важное заявление — препарат AstraZeneca безопасен. Поэтому я, видя в обществе и среди медработников некоторые опасения и сомнения, призываю использовать его активнее. Страны, которые приостановили вакцинацию этим препаратом, возвращаются к его применению», — заявил Моравецкий.

Премьер-министр также сообщил, что в Польше в настоящее время находится больше неиспользованных доз этой вакцины, чем планировалось ранее. «Поэтому я хотел бы призвать всех, кто хочет быть вакцинирован как можно скорее, по графику, использовать эту вакцину. Она сегодня доступнее, чем другие», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее использование вакцин AstraZeneca было приостановлено в более чем десяти странах, включая Германию и Францию.