Вашингтон, , 09:43 — REGNUM Несколько сотрудников Белого дома были уволены или понижены в статусе, после того как стало известно об их прошлом употреблении марихуаны, сообщает 19 марта New York Post.

При этом, отмечает издание, кадровая служба администрации американского президента не делала исключений даже для тех, кто на момент употребления этих наркотических средств находился в штатах, где такое употребление разрешено.

Администрация Байдена потребовала от сотрудников раскрывать информацию об употреблении марихуаны в анкете при приеме на службе, и некоторым молодым сотрудникам было сказано, если они ответят положительно на этот вопрос, на это закроют глаза. Несмотря на это, директор по управлению и администрации Белого дома Энн Филипич провела в марте серию индивидуальных телефонных разговоров с сотрудниками, прося тех, кто признался в анкете в употреблении марихуаны, уволиться или перейти на программу удаленной работы.

«Они нацелились исключительно на молодых сотрудников и сотрудников, которые приехали из штатов, где это было законно», — подчеркнул один из бывших сотрудников Белого дома.

Этот шаг был предпринят после того, как в начале этого года администрация официально обновила свои правила, разрешив «ограниченное» использование наркотика в прошлом. Хотя марихуана легализована во все большем числе штатов, наркотик остается незаконным на федеральном уровне, что затрудняет получение сотрудниками уровня допуска, если они уже употребляли наркотик раньше.

«Никто никогда не объяснял нам ни правила, ни того, что можно считать допустимым, а что — непростительным», — добавил еще один бывший сотрудник.

Согласно новым руководящим принципам администрации Байдена, штатных сотрудников попросили прекратить всякое употребление марихуаны во время работы в Белом доме и пройти выборочные тесты на наркотики.