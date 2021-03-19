Чебоксары, , 09:42 — REGNUM По итогам градостроительного конкурса жилых комплексов в Чувашии назвали победителя. Лучшим признан микрорайон Университет, сообщает республиканское министерство строительства.

В России определены победители премии в области жилищного строительства — градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек. Решением жюри в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Чувашии» победителем конкурса стал жилищный микрорайон Университет. Призёрами стали также микрорайоны Радужный и Новый город.

В министерстве строительства отмечают, что для оценки новостроек были привлечены свыше 400 экспертов. Оценка проводилась по 133 параметрам, в числе которых — транспортная доступность, социальная инфраструктура, архитектура, дворовые пространства, благоустройство.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 января 2021 года по сравнению с 2019 годом объём средств участников долевого строительства на счетах эскроу в Чувашии по сравнению возросло в 5,4 раза — до 13,7 млрд рублей. Количество эскроу-счетов возросло в пять раз и достигло 6,1 тысяч.

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