Астрахань, , 09:43 — REGNUM В результате опрокидывания пассажирского автобуса на трассе в Астраханской области пострадали восемь человек. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Уточняется, что сообщение об опрокидывании автобуса, перевозившего 30 пассажиров, в районе населенного пункта Вольное Харабалинского района, который следовал по маршруту «п. Комсомольский — с. Заволжское», поступило 19 марта в 07:25 (6:25 мск).

«По предварительной информации пострадало восемь человек, детей нет, погибших нет», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время на место ДТП выехала оперативная группа Харабалинского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта стало известно, что не менее 18 человек пострадали при опрокидывании пассажирского автобуса в Рязанской области.