Барнаул, , 09:41 — REGNUM В правительстве России вновь вертелись к вопросу уравнивания энерготарифов в Алтайском крае и Республике Алтай. По итогам совещания с участием глав двух регионов — Олега Хорохордина и Виктора Томенко, которое провёл в Москве заместитель председателя Александр Новак, федеральным органам власти даны указания проанализировать совместно с обоими регионами все варианты решения и определить наиболее оптимальный из них. Подробности сегодня, 19 марта, сообщает телеграмм канал правительства Алтайского края.

В настоящее время тариф для населения в Республике Алтай составляет 5,36 рубля за кВт, в Алтайском крае — 4,29 рубля за кВт. При этом порядка 80% жителей Алтайского края оплачивают электроэнергию с понижающим коэффициентом (от 0,783 до 0,815). Примерно такая же ситуация в Республике Алтай.

«Для всех остальных потребителей электроэнергии тарифы в Республике Алтай выше, чем в Алтайском крае почти на 70%. При этом объём потребления электроэнергии в целом, то есть населением и прочими потребителями, в Республике Алтай в 16 раз меньше, чем в Алтайском крае.

Таким образом, при создании единой зоны тарифы для всех потребителей независимо от того, где они находятся — в Республике Алтай или Алтайском крае, — будут усредняться. Это приведет к резкому снижению тарифов против действующих сегодня в Республике Алтай и незначительному (1,5 — 2%) повышению в Алтайском крае. Однако такой сценарий развития ситуации, конечно же, неприемлем для потребителей Алтайского края», — щаявиои в пресс-службе правительства Алтайского края.

Удастся ли в итоге не допустить увеличения тарифной нагрузки на потребителей Алтайского края пока не известно. Тем временем, телеграм-канал buzoters_and_crows в своей публикации по этой теме приводит расчёты «Сообщества потребителей энергии»:

»Если энергосистемы «двух Алтаев» объединят, дополнительная тарифная нагрузка на потребителей Алтайского края в 2024 году может перевалить за 14 млрд рублей. На кого промышленники будут перекладывать нагрузку — догадаться несложно. В итоге оплачивать слияние энергосистем все равно будут простые люди».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно предварительным расчётам цен на электричество, которые могут быть установлены после введения единой с Алтайским краем стоимости передачи энергии, стоимость тарифа в соседней Республике Алтай (РА) снизится на целых 25%. Жители Алтайского края напротив будут платить больше на 2%.

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Тем временем, новый губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сразу заявил: «Я не допущу выравнивания тарифов до среднего уровня по стране. Низкие тарифы в Иркутской области являются обоснованными».

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