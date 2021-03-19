Санкт-Петербург, , 09:51 — REGNUM Жителям Санкт-Петербурга придется еще подождать прихода долгожданной весны, как минимум до конца текущей недели. В ближайшие три дня температура воздуха будет опускаться до −10…−12 градусов. Пройдет снег, а местами метель. Об этом 19 марта сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Зимний Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно прогнозу погоды на 19 марта, в течение дня петербуржцев ждет облачная с прояснениями погода, днем без существенных осадков. Температура воздуха днем будет колебаться в районе −2…−4 градуса. На дорогах ожидается гололедица, атмосферное давление будет повышаться.

В субботу 20 марта также без существенных осадков, но днем ожидается увеличение облачности. Во второй половине дня пройдет небольшой, местами умеренный снег, местами метель.

«Ветер ночью северо-западный, западный слабый, утром и днем западный, юго-западный умеренный, во второй половине дня местами порывы до сильного», — уточняется в прогнозе.

Температура воздуха ночью −8…−10 градусов, в пригородах местами до минус 12 градусов, днем повышение до −1…−3 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем понижаться.

В воскресенье, 21 марта, в Петербургском регионе также ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдет снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, ночью местами метель. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью составит −1…−3 градуса, днем +1…+3 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.