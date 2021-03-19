Ташкент, , 09:40 — REGNUM Китай одобрил вакцину против коронавируса ZF-UZ-VAC 2001 для экстренного применения, сообщили в телеграм-канале министерства здравоохранения Узбекистана.

Вакцина разработана китайским институтом микробиологии и компанией Zhifei Longcom Biopharmaceutical. Узбекистан признан соавтором этой вакцины за вклад в проведение испытаний.

Третий этап испытания вакцины проводится с ноября 2020 года в Китае, Эквадоре, Узбекистане и других странах. В исследовании принимают участие 29 тыс. добровольцев.

Как сообщал ИА REGNUM, Узбекистан планирует закупить в Китае более 1 млн доз вакцины ZF-UZ-VAC 2001. Считается, что вакцина эффективна против британского и южноафриканского штаммов коронавируса.

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