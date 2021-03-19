Вашингтон, , 10:07 — REGNUM США намерены выстраивать своё взаимодействие с Китаем с позиции силы, но с пониманием необходимости работать над собой. Об этом представитель администрации США высокого ранга сообщил 19 марта ТАСС, комментируя обмен критическими высказываниями между американской и китайской делегациями на открытии переговоров в штате Аляска.

«Американский подход будет подкреплен уверенностью в себе в том, что касается нашего взаимодействия с Пекином, которое мы выстраиваем с позиции силы», — сказал представитель США.

Собеседник агентства добавил, что с должной скромностью американская сторона понимает своё постоянное стремление становиться все более совершенным союзом. Оставшиеся часы для дискуссий делегаты США используют, чтобы донести китайской стороне в частном порядке то, что ранее от имени Вашингтона заявлялось публично.

Предстоит решать ещё много дел, констатировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры в Анкоридже на Аляске между делегациями Китая и США начались с обмена критическими замечаниями. Представитель Китая в частности обвинил принимающую сторону в недостатке дружелюбия, а с американской стороны прозвучали обвинения в «игре на публику» делегатов от КНР.

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