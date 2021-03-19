Вашингтон, , 09:39 — REGNUM Визит спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада в Москву — это возможность изучить конструктивные аспекты отношений Вашингтона и Москвы. Об этом заявила замруководителя пресс-службы Госдепа Джалина Портер.

«Что касается участия Халилзада в Москве, то это возможность для него изучить наши отношения с Россией в той сфере, где они могут быть конструктивными, но, безусловно, с учетом наших общих интересов», — сказала Портер на брифинге.

По её словам, США взаимодействуют с Россией таким образом, чтобы это «отвечало американским интересам, мы всегда будем иметь ясное представление о тех вызовах, которые бросает Россия».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве накануне, 18 марта, началась конференция по урегулированию ситуации в Афганистане. Консультации пройдут в формате расширенной тройки: Россия, Китай, США и Пакистан. Приглашение получили представители правительства Афганистана и движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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