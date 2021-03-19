Ньон, Швейцария, , 09:39 — REGNUM Все четвертьфиналисты Лиги Европы определились после ответных матчей 1/8 финала турнира, которые прошли 18 марта.

В ¼ финала Лиги Европы вышли английские «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», испанские «Вильярреал» и «Гранада», итальянская «Рома», нидерландский «Аякс», чешская «Славия» и хорватский «Динамо» (Загреб).

Жеребьёвка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги Европы пройдёт 19 марта в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

Первые матчи ¼ финала матчи пройдут 8 апреля, ответные — 15 апреля.