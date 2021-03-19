Пермь, , 09:37 — REGNUM В Пермском крае власти активно обсуждают вопрос установки стелы «Пермь — Город трудовой доблести». Рассматривается пять площадок для памятного знака, сообщает пресс-служба краевой администрации.

«Сейчас нам предстоит решить, как мы будем выбирать место установки стелы, проект которой был разработан Российским военно-историческим обществом. Определиться с местом размещения мы должны в ближайшее время — так, чтобы в День Победы в этом году уже был заложен символический камень», — подчеркнул губернатор Дмитрий Махонин на совещании, где поднималась тема установки стелы.

Заместитель главы администрации города Перми Алексей Грибанов обратил внимание на то, что к месту установки стелы есть определенные требования: оно должно находиться в непосредственной близости к какому-либо объекту, связанному с трудовым подвигом горожан в Великой Отечественной войне, жители и гости Перми должны иметь возможность подходить к подножью стелы, а сам мемориальный комплекс должен органично вписываться в ландшафт.

В качестве возможных площадок рассматриваются участок на ул. Стахановской, ул. 1905 года, сад на Северной дамбе рядом с планетарием, ул. Революции в месте примыкания к бульвару Гагарина и площадь Карла Маркса. Но последнее место наличия под землей двух водоводов может не подойти.

Губернатор отметил, что в Перми много знаковых мест, но необходимо сразу учитывать ограничения, в частности, подземные коммуникации. «В любом случае должно быть организовано голосование — жители должны участвовать в определении места размещения. А мы должны предложить такие площадки, где стелу установить реалистично», — сказал Дмитрий Махонин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года указом президента РФ Владимира Путина Перми присвоено почетное звание «Город трудовой доблести» за вклад предприятий и жителей в Победу в Великой Отечественной войне.

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