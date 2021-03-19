Мензелинск, Татария, , 09:51 — REGNUM В бассейне одного из спортивных комплексов города Мензелинска вечером 18 марта получили отравление, предположительно, хлором, дети 2005−2008 годов рождения. Восемь несовершеннолетних доставили в медучреждение, трое госпитализированы. Следственные органы Татарии возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

По предварительной версии, недомогание дети почувствовали во время занятий в бассейне. После этого тренер вывел ребят на улицу и вызвал экстренные службы. Осмотр места происшествия выявил неисправность вентиляционного оборудования в помещении бассейна. Проводятся следственный действия. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. Расследование продолжается.

ИА REGNUM напоминает, 9 декабря 2020 года в городе Учалы слесарь муниципального Дворца творчества очищал канализацию в мужской душевой, поэтому вылил в сток химический реагент. Этот реагент вступил в реакцию с хлором, который оставался в трубе, произошёл выброс газа, который распространился по всему бассейну. В это время в бассейне находилась группа из 16 детей в возрасте от семи лет до 12 лет.

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