Вашингтон, , 09:36 — REGNUM Компания Raytheon планирует уже на следующей неделе передать ВМС США первую модернизированную крылатую ракету «Томагавк». Об этом сообщает Defense News.

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Ожидается, что «Томагавк» Block V сможет поражать надводные корабли на расстоянии свыше 1000 миль (около 1600 км). Обновлённая ракета будет выпускаться в двух вариантах: Block Va и Block Vb. При этом Block Va будет включать новую боеголовку с более широким спектром возможностей, включая большую проникающую способность.

Издание подчёркивает, что дальность действия «Томагавка» особенно важна в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где ракеты DF-26 и DF-21, имеющиеся у Китая, обладают необычайной дальностью действия — 2490 и 1335 миль.

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Ожидается, что военно-морской флот примет решение о судьбе оружия «Томагавк» в 2021 году. При этом, указывает издание, есть все предпосылки, что оно будет запущено в серийное производство.

ВМС США долго вели поиск ракеты наземного нападения следующего поколения, но недавний анализ альтернатив привёл к тому, что линия «Томагавков» была перезапущена.