Октябрьский район, Ростовская область, , 09:34 — REGNUM В Ростовской области после внезапной смерти водителя грузовик Merсedes перекрыл движение на трассе М-4 «Дон». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Грузовик перекрыл движение на трассе М-4 УГИБДД МВД России по Ростовской области

О происшествии в Октябрьском районе стало известно примерно в 14:20 мск 18 марта. По имеющейся информации, 46-летний водитель фуры скончался за рулём. В неуправляемом состоянии грузовик вынесло на полосу встречного движения. Merсedes опрокинулся и перекрыл движение.

В течение некоторого времени движение в направлении Ростова-на-Дону осуществлялось по одной полосе, в связи с чем возникли автомобильные заторы.

По данному факту проводится проверка.