Уфа, , 09:39 — REGNUM Жителя Башкирии обвинили в убийстве приятеля и покушении на убийство двух человек. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

Сообщается, что 7 марта 2021 года стражи порядка Уфимского района получили информацию о том, что на одной из улиц села Чесноковка было найдено тело 35-летнего мужчины, также был обнаружен 44-летний мужчина с различными ранениями, которого срочно доставили в больницу. На месте происшествия было найдено холодное оружие.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства и покушения на убийство двух человек. Вскоре был установлен и задержан подозреваемый в этих преступлениях, который признал свою вину.

По версии следствия, вечером 7 марта текущего года подозреваемый и потерпевшие встретились на улице, при этом мужчины были в нетрезвом состоянии. Следователи считают, что в какой-то момент они поссорились, фигурант уголовного дела нанес удары потерпевшим и скрылся. В результате один потерпевший скончался, жизнь второго мужчины удалось спасти.

Отмечается, что сейчас подозреваемый находится под стражей. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии был вынесен приговор по делу о заказном убийстве топ-менеджера.