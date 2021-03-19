Киев, , 09:37 — REGNUM С начала 2020 года с Украины уехали 66 тыс. медработников, часть из которых нашли работу в Польше. Об этом сообщил социологический Центр Разумкова в своём ежегодном отчёте «Украина 2020−2021: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы». Документ опубликован на официальном сайте организации.

«Сначала 2020 года Украину покинули более 66 тыс. врачей и медицинских работников. Еще более 5 тыс. врачей специализированного звена и почти 34 тыс. медработников, большинство из которых пенсионного и предпенсионного возраста, уволились», — сказано в отчёте.

При этом согласно данным министерства здравоохранения Украины, в стране не хватает почти 34 тыс. врачей и более 35 тыс. работников среднего звена. Также продолжаются массовые увольнения медиков в рамках медицинской реформы.

Эксперты отметили, что некоторые медработники переезжают работать в Польшу.

«В польское агентство по трудоустройству подали заявки около 2 тыс. врачей и 3 тыс. медицинских сестер Украины», — сообщили авторы документа.

Напомним, по данным Государственного центра занятости Украины, в 2020 году в стране потеряли работу 73 тыс. медиков, а в январе 2021 года — ещё 6 тыс.

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