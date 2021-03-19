Вашингтон, , 09:36 — REGNUM Отказ администрации нового президента США Джо Байден от предложения президента России Владимира Путина провести диалог в прямом эфире является проявлением слабости со стороны Соединенных Штатов. Об этом 19 марта заявил Дональд Трамп — младший, являющийся сыном бывшего американского лидера.

«Путин вызвал Джо Байдена на дебаты в прямом эфире без заранее подготовленного сценария. Весь мир знает, что у нас нет лидера на самом верху», — написал он на своей странице в соцсети Twitter.

При этом Трамп-младший выразил сомнение в том, что Байден готов к тому, чтобы вести дискуссию в таком формате и добавил, что соперники США «смотрят на эту слабость Америки» и радуются ей.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта президент России Владимир Путин заявил, что он готов к открытому разговору с президентом США Джо Байденом.

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