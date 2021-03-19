Екатеринбург, , 09:41 — REGNUM Апелляционная жалоба с просьбой ужесточить приговор жителю Екатеринбурга Владимиру Васильеву, который устроил ДТП с гибелью двух человек, передана в суд. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Ленинского районного суда города.

Документ подал 18 марта 2021 года адвокат вдовы одного из погибших. По мнению данной стороны, приговор оказался слишком мягким, передаёт «Уралинформбюро».

Васильев получил девять лет и три месяца колонии общего режима (гособвинение запрашивало 13 лет), ДТП произошло в августе 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, обвиняемого признали виновным не только в ДТП, совершённом в состоянии опьянения, но и в неправомерном завладении автомобилем, на котором Васильев и устроил аварию.

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