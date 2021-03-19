Вашингтон, , 09:28 — REGNUM Компания Steamforged Games анонсировала карточную настольную игру Sonic the Card Game. Об этом 19 марта сообщает портал Game Rant.

Разработчик позиционирует её как «быстрое семейное развлечение, в котором вы будете делать забеги снова и снова». Игрокам для победы нужно будет собирать различные бонусы и кольца. К сожалению, пока Steamforged Games почти ничего не рассказала об игре, лишь продемонстрировала её логотип.

https://twitter.com/nintendolife/status/1372616302825705472

Напомним, в 2021 году оригинальная игра Sonic the Hedgehog отпразднует 30-летний юбилей. Её релиз состоялся 23 июня 1991 года на консоли Sega Mega Drive (Sega Genesis). Ранее ИА REGNUM сообщило, что режиссёрДжефф Фаулеробъявил о старте съёмок фильма «Соник в кино 2».

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