Ижевск, , 09:28 — REGNUM В пик распространения коронавируса в Удмуртии осенью 2020 года работали ковид-госпитали в 14 медицинских учреждениях, общий объем коечного фонда для лечения пациентов инфекционного профиля составлял 2752 койки. Об этом заявил глава минздрава республики Георгий Щербак.

По его словам, в кратчайшие сроки весь коечный фонд был оснащен необходимым объемом оборудования, на эти цели было направлено 450 млн рублей.

«Пандемия внесла свои коррективы во все реализуемые нами проекты», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, первые пациенты с подтвержденным заражением коронавирусом в республике появились 22 марта 2020 года — это двое туристов из Швейцарии и Венгрии. Они были госпитализированы в ковид-центр на базе Республиканской клинической инфекционной больницы, переносили заражение легко.