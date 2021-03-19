Токио, , 09:28 — REGNUM Власти Японии внимательно наблюдают за возможной подготовкой в Северной Корее к запуску межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Об этом 19 марта заявил министр обороны Японии Нобуо Киси.

«Мы внимательно изучаем все возможные признаки (подготовки) и прилагаем максимальные усилия для тщательного отслеживания ситуации», — цитирует его Kyodo.

Как передает агентство, власти Японии получили информацию от военного командования США, что КНДР может начать подготовку к запуску усовершенствованной МБР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в КНДР заявили о нежелании вести диалог с США и Южной Кореей, пока они не откажутся от агрессивной риторики в отношении Пхеньяна, а также от проведения совместных военных учений. В Пхеньяне добавили, что пока не видят перспектив в поддержании контактов с Вашингтоном.

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