Ульяновск, , 09:27 — REGNUM В Ульяновской области определили шесть дорожных объектов, которые могут пострадать от весеннего паводка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

В минтрансе отмечают, что в рамках подготовки к паводку особое внимание будет уделено шести дорожным объектам, на которых ранее наблюдались переливы паводковых вод и размывы земляного полотна: это низководные мосты на дорогах Мокрая Бугурна — Новое Ирикеево и Цильна — Красное Сюндюково, мост у села Арское, система лотков и ливневки второго пускового комплекса первой очереди строительства моста через Волгу.

Кроме того, власти планируют усилить противопаводковые меры на водопропускных трубах на участках дорог от Саранска до Елизаветино (через Сурское и Ульяновск) и от Больших Ключищ до Русской Бектяшки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с 20 марта специализированные службы и аварийные бригады планируется перевести в круглосуточный режим работы. Это связано с тем, что снегозапасы в бассейнах рек Ульяновской области значительно превышают норму, поэтому при резком потеплении приток воды может быть большим. Помимо сформированных сил и технических средств, будут использованы беспилотники.

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