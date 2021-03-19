Саратов, , 09:29 — REGNUM В Саратовской области в текущем году в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» планируется подключить к сети интернет 970 социально значимых объектов. В основном это образовательные учреждения и фельдшерско-акушерские пункты, сообщает пресс-служба министерства цифрового развития и связи области.

На 2021 год по региональному проекту «Информационная инфраструктура» с привлечением федеральных субсидий запланировали мероприятия по формированию телекоммуникационной, информационно-технологической инфраструктуры на участках мировых судей для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи.

В прошлом году к интернету подключили 487 социально значимых объектов, а в 2019 году — 333 объекта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области 634 школы, колледжа и техникума получат новые компьютеры и другое оборудование для высокоскоростного интернета в рамках нацпроекта «Образование». В период реализации программы (2021−2023 годы) уже в текущем году новые технику получат 154 школы, еще 180 — в 2022 году, в 2023 году — 300. Общий объем финансирования составит более 1 млрд рублей.

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