Горно-Алтайск, , 09:24 — REGNUM В Республике Алтай за последние сутки выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом, что на шесть случаев превышает показатели суточного прироста от 18 марта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в числе заразившихся пять детей.

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«Коронавирус подтвердился у восьми жителей города Горно-Алтайска, у четырёх жителей Кош-Агачского района, у трёх жителей Майминского района, у двух жителей Усть-Канского района, у жителя Онгудайского района, у жителя Турочакского района, у жителя Усть-Коксинского района», — отметили в штабе.

Таким образом, за всё время пандемии в республике коронавирус выявили у 16 533 человек. Из них к настоящему времени выздоровели 16 205. Зарегистрировано 218 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом, из них 198 человек скончались непосредственно от COVID-19.

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