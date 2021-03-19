Москва, , 09:25 — REGNUM Военно-морской флот (ВМФ) России до конца нынешнего получит три атомные подводные лодки. Об этом 19 марта рассказал главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов в интервью газете «Красная звезда».

«До конца года ВМФ России получит в свой состав ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта «Борей» «Князь Олег», атомные подводные крейсеры проекта «Ясень» — «Казань» и «Новосибирск», которые строятся на предприятии «Севмаш», — сказал он.

Кроме того, Евменов добавил, что также в текущем году на российских верфях будут заложены два ракетных подводных крейсера стратегического назначения «Князь Потёмкин» и «Дмитрий Донской».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов рассказал, что третью неатомную подводную лодку типа «Варшавянка» проекта 636.3 «Магадан» спустят на воду в Санкт-Петербурге 25 марта.