Москва, , 09:22 — REGNUM В Москве в районе Южное Медведково и Царицыно построят два промышленных технопарка. Это позволит повысить объем инвестиций в экономику столицы, сообщили в Стройкомлексе.

На северо-востоке столицы для строительства технопарка выделят земельный участок й площадью 1,4 га. Площадь объекта — 28 тыс. кв. метров Будет создано порядка 200 новых рабочих мест.

На юге столицы возведут технопарк общей площадью 7,8 тыс. кв. метров. Это позволит создать 130 новых рабочих мест. Технопарки строят в рамках программ по экономическому развитию столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве функционирует 37 технопарков, еще пять новых технопарков создается в столице.

Читайте также: Названы специализации новых технопарков Москвы