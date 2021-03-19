Санкт-Петербург, , 09:31 — REGNUM В Санкт-Петербурге экспертные советы при правительстве Санкт-Петербурга обсудили дальнейшие ослабления ограничений, введенных для противодействия распространению коронавирусной инфекции. В частности, предлагается отменить ограничение в 50%-заполняемости посадочных мест для фуд-кортов в торговых центрах и требование об обязательном ношении перчаток всеми сотрудниками предприятий общепита.

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«Представители розничных сетей попросили отменить обязательное ношение перчаток для кассиров и заменить их на санитайзеры», — пишет издание «Фонтанка». Отменить перчатки рестораторы просят и для поваров. Предложения экспертных советов переданы в Роспотребнадзор для обсуждения.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта Санкт-Петербургское региональное отделение «Деловой России» обратилось в Роспотребнадзор с предложением снять все ограничения для работы фуд-кортов и фуд-плейсов в торговых центрах. По мнению «ДР», снятие всех ограничений для таких заведений общественного питания никак не ухудшит эпидемиологическую ситуации в городе.

Напомним, фуд-корты открыты с 12 февраля 2021 года с требование 50%-ной заполняемости, а масочно-перчаточный режим введен в Петербурге в мае 2020 года.

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