Санкт-Петербург, 19 марта, 2021, 09:31 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге экспертные советы при правительстве города обсудили дальнейшие ослабления ограничений, введенных для противодействия распространению коронавирусной инфекции. В частности, предлагается отменить ограничение в 50% заполняемости посадочных мест для фуд-кортов в торговых центрах и требование об обязательном ношении перчаток всеми сотрудниками предприятий общепита.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа фуд-корта в торговом комплексе

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«Представители розничных сетей попросили отменить обязательное ношение перчаток для кассиров и заменить их на санитайзеры», — пишет издание «Фонтанка». Отменить перчатки рестораторы просят и для поваров. Предложения экспертных советов переданы в Роспотребнадзор для обсуждения.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта Санкт-Петербургское региональное отделение «Деловой России» обратилось в Роспотребнадзор с предложением снять все ограничения для работы фуд-кортов и фуд-плейсов в торговых центрах. По мнению ДР, снятие всех ограничений для таких заведений общественного питания никак не ухудшит эпидемиологическую ситуацию в городе.

Напомним, фуд-корты открыты с 12 февраля 2021 года с требованием 50%-ной заполняемости, а масочно-перчаточный режим введен в Петербурге в мае 2020 года.