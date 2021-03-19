Биробиджан, , 09:21 — REGNUM В Еврейской автономной области за сутки выявили ещё трёх носителей коронавируса. За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 4397 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Полностью излечились от коронавируса в области 4188 жителей. Число жертв COVID-19 за сутки увеличилось на одного человека. За весь период пандемии в ЕАО скончались 124 носителя коронавируса.

В ковидных госпиталях находятся на лечении 29 пациентов. Коечный фонд в инфекционных стационарах занят на 32,9%. Ещё 56 человек лечатся дома.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье, по данным федерального портала стопкоронавирус. рф, за последние сутки скончались ещё три носителя коронавируса (днём ранее — два). За весь период пандемии в области жертвами COVID-19 стали уже 211 человек.