Махачкала, , 09:21 — REGNUM В Дагестане пресечена деятельность ячейки экстремистской организации «Ат-Такфир Валь Хиджра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД задержали прошедших обучение за рубежом организаторов и членов экстремистского сообщества.

«Задержаны руководители и участники ячейки, ранее прошедшие обучение в зарубежных центрах и занимавшиеся вербовкой новых членов из числа уроженцев республики», — говорится в сообщении регионального управлении ФСБ.

Установлено, что члены ячейки предпринимали меры для финансирования организации, собирая денежные средства для обучения новых ее членов, в том числе за рубежом. Известно, в частности, что рекрутируемых сторонников экстремистской идеологии направляли в Египет для встречи с координаторами и идеологами запрещенной организации.

У задержанных членов ячейки в ходе обысков была обнаружена литература и пропагандистская продукция экстремистского толка. По данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках его расследования будут установлены обстоятельства противоправной деятельности.

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