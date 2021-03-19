Оренбург, , 09:21 — REGNUM В Оренбургской области задержано 21,2 тонны запрещённого к ввозу в Россию польского продовольствия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора по региону.

Крупная партия яблок польского происхождения выявлена на российско-казахстанском участке госграницы РФ в районе международного автомобильного пункта пропуска «Маштаково». Фрукты перевозились без фитосанитарного сертификата.

«Продукция была упакована в картонные коробки с характерными признаками производства в европейских странах, со следами срыва маркировки. На части упаковок яблок имелась маркировка, свидетельствующая о происхождении продукции из Польши», — сказали в Россельхознадзоре.

Груз уничтожен, а перевозчик привлечен к административной ответственности.

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