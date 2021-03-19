Владивосток, , 09:25 — REGNUM Директор фонда капитального ремонта в Приморье Андрей Горелов оказался под следствием — его обвиняют в превышении должностных полномочий, пишет телеграм-канал Жертвы Priжима.

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В послужном списке подозреваемого юриста по образованию — работа в должности транспортного прокурора, мэра Находки и заместителя гендиректора «Корпорации развития Приморского края».

В бытность главой Находки в 2018 году, Горелов под напором краевых властей и местных депутатов ушёл с поста по собственному желанию.

В феврале 2019 года Андрея Горелова назначили на должность директора фонда капремонта.

В 18 марта его поймали с поличным на взятке. Фигурант заключён под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшего директора Фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области Эдуарда Потапова будут судить за злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.