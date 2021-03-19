Вашингтон, , 09:20 — REGNUM Сенатор Конгресса США от Республиканской партии Тед Круз намерен задерживать утверждение кандидатур на должности в Государственном департаменте страны до тех пор, пока в отношении компаний, связанных со строительством газопровода «Северный поток — 2» не будут в полном объёме санкции. Об этом заявил сам сенатор, сообщает Politico.

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Так, в частности, это касается утверждения кандидатуры Уэнди Шерман, выдвинутой ранее президентом США Джозефом Байденом на должность первого заместителя государственного секретаря и Брайана Маккеона, избранного Байденом на пост заместителя госсекретаря по вопросам управления и ресурсов. Накануне, 18 марта, Сенат единогласно утвердил обе кандидатуры.

Своё решение Круз пояснил тем, что госсекретарь Энтони Блинкен накануне предупредил участников строительства «Северного потока —2» о том, что «любая компания, вовлечённая в проект «Северный поток — 2», рискует подвергнуться санкциям США».

Ранее издание сообщало, что администрация Джозефа Байдена готовится ввести санкции в отношении организаций, помогающих строить трубопровод «Северный поток — 2».

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта госсекретарь США Энтони Блинкен выступил от имени администрации США с обращениям к компаниям, участвующим в строительстве газопровода «Северный поток — 2», с требованием немедленно остановить работу. Он предупредил, что Вашингтон может ввести санкции в отношении любой компании, участвующей в строительстве трубопровода.