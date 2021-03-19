Берн, , 09:19 — REGNUM Амстердамский «Аякс» одержал победу над швейцарским «Янг Бойз» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 2:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Аякса» голы забили нападающие Давил Нерес на 20-й минуте и Душан Тадич, реализовавший пенальти на 49-й.

Напомним, в первом матче «Аякс» победил со счётом 3:0. Таким образом, амстердамский клуб вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

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