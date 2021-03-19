Тбилиси, , 09:23 — REGNUM В Грузии продолжат применять вакцину от COVID-19, произведённую компанией AstraZeneca, несмотря на то, что одна из медсестёр впала в кому после приема этого препарата. Об этом, как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, заявила глава минздрава Екатерина Тикарадзе на брифинге.

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Она сообщила, что группа грузинских экспертов обсудила случай осложнения, выявленный в Грузии. Учитывая, что Европейский лекарственный регулятор (ЕМА) подтвердил безопасность препарата от AstraZeneca и его эффективность, было решено продолжить вакцинацию.

«Процесс вакцинации препаратом AstraZeneca в Грузии продолжится беспрепятственно», — сказала Тикарадзе.

Напомним, в грузинском Ахалцихе 18 марта 27-летняя медсестра впала с кому после того, как ей вкололи вакцину AstraZeneca. Для её спасения пришлось применить комплекс реанимационных мероприятий. Женщину срочно отправили в столичную клинику. По предварительной версии, причиной осложнения стала острая аллергическая реакция.

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