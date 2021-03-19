Москва, , 09:19 — REGNUM Благоустройство острова Балчуг станет самым крупным по созданию общественных пространств в центре Москвы в 2021 году, сообщил 19 марта мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

«Благоустройство острова Балчуг станет самым крупным проектом создания качественного городского пространства в центре Москвы, который мы реализуем в этом году», — написал он.

Мэр пояснил, что в проект не войдёт западная часть острова от памятника Петру Первому до улицы Серафимовича, и напомнил, что там уже ведётся реконструкция ГЭС-2.

Собянин напомнил, что работы на острове планировались ещё в 2020 году, но «по понятным причинам» их отложили. Он рассказал, что в рамках благоустройства новый облик получат Софийская, Раушская, Садовническая и Космодамианская набережные, а также прилегающие к ним улицы.

Мэр Москвы уверен, что необходимость реконструкции на острове Балчуг «бросается в глаза», хотя он и находится в самом центре — в двух шагах от Кремля. В ходе реконструкции территорию острова разделят на историческую и современную. На Балчуге станет больше зелени, а «изюминкой» проекта Собянин назвал реконструкцию Репинского сквера.