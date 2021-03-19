Белгород, , 10:03 — REGNUM До семи человека возросло число подозреваемых в деле о получении взяток организованной группой в особо крупном размере сотрудниками МРЭО УГИБДД Белгородской области. По решению суда два человека заключены под стражу, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Следствие считает, что преступная группа действовала с января 2019 до марта 2021 года. Сотрудники полиции за деньги принимали госэкзамены на право управления автомобилем, регистрировали и выдавали номера транспортных средств в нарушении установленного порядка. Изначально сообщалось о пяти подозреваемых, теперь круг фигурантов увеличился до семи человек. Следствие планирует в ближайшее время предъявить им обвинение в совершении особо тяжкого преступления.

«Судом по ходатайству следствия двум из задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четверо помещены под домашний арест», — уточнили в СК.

Задержания подозреваемых начались 16 марта. Сумма взяток превышает один миллион рублей.

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