Санта-Клара, США, , 09:18 — REGNUM AMD выпустила новую версию пакета драйверов к видеокартам Radeon Software Adrenalin. Об этом 19марта сообщил портал DSOGaming.

Производитель отметил, что версия 21.3.1 улучшила работу функций Radeon Boost (повышает производительность в играх) и Radeon Anti-Lag (снижает задержки ввода).

Кроме того, ПО Adrenalin получило встроенный инструмент для настройки производительности, а также поддержку игры DOOM Eternal: The Ancient Gods — Part Two и видеокарты AMD Radeon RX 6700XT. С полным списком изменений можно ознакомиться на сайте компании.

Напомним, 18 марта 2021 года в России стартовали продажи новой видеокарты Radeon RX 6700XT. Многие эксперты рассматривают её как конкурента Nvidia GeForce RTX 3060 Ti.

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