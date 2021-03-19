Ижевск, , 09:18 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 19 марта прививку от коронавируса сделали 41 424 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Второй компонент препарата получили 24 455 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки были впервые вакцинированы 272 жителя региона, при этом число граждан, завершивших вакцинацию, выросло на 654 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 марта в республике провели 931 444 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории Удмуртии провели 4175 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2974 исследования.

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