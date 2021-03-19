Анадырь, , 09:26 — REGNUM Военнослужащие радиолокационного подразделения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного на острове Врангеля, провели мониторинг воздушного пространства в Арктической зоне ответственности с использованием развёрнутого на острове трассового радиолокационного комплекса (ТРК) «Сопка-2». Об этом 19 марта сообщает пресс-служба ВВО Минобороны РФ.

В комплексных учениях в Арктике также принимали участие другие подразделения радиотехнических войск. Воздушные цели изображали самолёты армии ВВС и ПВО округа, выполнявшие полёты с выключенными транспондерами.

При выполнении практической части тренировки, радиолокационные расчёты оперативно обнаружили самолёты «противника» и определили их координаты. Укрыться от всевидящего радиолокационного «ока» им не помогло постоянное изменение направления, скорости и эшелона полёта.

После идентификации самолётов условного «противника», они были взяты комплексом на оперативное сопровождение. Точная информация о параметрах «целей» была оперативно передана на командный пункт противовоздушной обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае прошли учения истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ истребительного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) по предотвращению разведывательной операции условного противника и уничтожению нарушителя воздушного пространства по целеуказанию с самолёта дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50.

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