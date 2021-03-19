Ташкент, , 09:16 — REGNUM Узбекистанские таможенники пресекли ввоз жидкого героина, расфасованного в тюбиках для шампуня, сообщили в пресс-службе государственного таможенного комитета Узбекистана.

Четыре наркокурьера задержаны на приграничном посту «Айритом» в Сурхандарьинской области Узбекистана. На пост поочередно с интервалом в пять минут прибыли четыре иностранных гражданина.

Первый мужчина пытался пронести 14 тюбиков, в которых находилось 3,1 кг жидкого героина. Остальные мужчины пытались пронести по 2,5−3 кг наркотиков. Общий вес изъятых наркотиков составил 12,3 кг.

Напомним, 4 марта таможенники Узбекистана изъяли крупную партию жидкого героина на границе с Афганистаном. Наркотики были спрятаны в грузовом контейнере среди парфюмерных товаров.