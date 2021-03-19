Загреб, , 09:15 — REGNUM Загребское «Динамо» одержало победу над «Тоттенхэм Хотспур» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча завершилась в дополнительное со счётом 3:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Динамо» хет-трик оформил нападающий Мислав Оршич, который открыл счёт на 62-й минуте и удвоил преимущество своей команды на 82-й. А в овертайме, на 106-й минуте принёс своей команде победу.

Напомним, в первом матче «Тоттенхэм» победил со счётом 2:0. Таким образом, «Динамо» вышло в четвертьфинал Лиги Европы.

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