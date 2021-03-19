Оренбург, , 09:13 — REGNUM В Оренбурге суд вынес приговор в отношении местного жителя, который двигаясь на автомобиле, сбил насмерть пятилетнего пешехода и скрылся с места ДТП, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Дзержинского района города.

Установлено, что в декабре 2019 года автомобиль под управлением горожанина, обвиняемого в гибели ребенка, следовал по дороге с повышенной скоростью (109 км/ч). На перекрестке проспекта Победы и ул. Шевченко машина сбила мальчика. Ребенок скончался на месте происшествия. Водитель покинул место ДТП, испугавшись ответственности за содеянное.

Дзержинский районный суд Оренбурга признал оренбуржца виновным в совершении преступления по пункту «б» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения»). Мужчине назначено пять лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Кроме того, наложен запрет на деятельность, связанную с управлением транспортными средствами, в течение двух лет. Приговор суда в законную силу не вступил.