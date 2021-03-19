Москва, , 09:24 — REGNUM Маски-респираторы класса защиты FFP2 и FFP3, закупленные некоторыми российскими больницами, могут не соответствовать заявленным уровням защиты, что означает угрозу для жизни врачей. Об этом говорится в письмах Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (АСИЗ), направленных в Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу, сообщает 19 марта РБК.

АСИЗ, куда входят более 500 предприятий, попросила ведомства о комплексной проверке госзакупок масок-респираторов. Ранее в ассоциацию обратились представители нескольких больниц из Московской и Ленинградской областей и попросили о независимой экспертизе.

Анализ данных госзакупок и лабораторных испытаний образцов респираторов показал, что их защитный уровень может не соответствовать заявленному. В обращениях к ведомствам в АСИЗ указали, что «несертифицированные средства защиты несут «смертельную угрозу жизни и здоровью медработников, работающих в красных зонах, и способствуют распространению COVID-19».

Также ассоциация попросила проверить умышленное завышение цен на СИЗ весной 2020 года или занижение, которое наблюдается сейчас. Ещё одно обращение направлено в Росздравнадзор, в нём предложено создать рабочую группу для устранения пробелов в законодательстве, которое регулирует обращение СИЗ.

Обращение АСИЗ передано в территориальные управления ФАС и органы финансового контроля Московской, Архангельской и Ленинградской областей для рассмотрения, сообщили в ФАС.

В соответствии с приказом Минздрава больницы и медицинские учреждения должны быть обеспечены респираторами типа N95, EU FFP2 или аналогичными в связи с пандемией коронавируса. Эти защитные средства предназначены для врачей, которые работают с носителями вируса.