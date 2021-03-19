Ижевск, , 09:12 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 19 марта провели 931 444 исследования для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 4175 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2974 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 19 марта в Удмуртии выявили 85 новых носителей коронавируса. Накануне было подтверждено 86 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 29 766 случаев. Активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3015 человек.