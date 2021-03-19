Иркутск, , 09:12 — REGNUM Ученые Лимнологического института Сибирского отделения РАН провели в марте 2021 года экспедиционные работы и выяснили, что в Байкале практически не осталось здоровых губок — животных, выполняющих функцию природного фильтра, во многом благодаря которому вода в Байкале такая чистая.

Изучение причин заболевания губок с использованием модельной системы – культуры клеток губок Lin.irk.ru

Как пояснил на пресс-конференции директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов (его слова цитируют «Новости сибирской науки»), все взятые образцы байкальской губки заражены несвойственными ей микроорганизмами, вирусами, даже те, что на вид зеленые и здоровые. Болезнь сравнивают с дисбактериозом.

В Байкале собраны 12 образцов условно здоровых губок Lubomirskia baicalensis без видимых под водой участков поражения тканей и 5 больных представителей данного вида, 5 образцов губки Baikalospongia bacillifera Lin.irk.ru

«Сине-зеленые водоросли, которые находят на губках, на самом деле не убивают их, а уже доедают труп», — заявил Федотов. Его коллеги пока не могут сказать, что может случиться с Байкалом, если эти организмы погибнут.

Изучение причин заболевания губок с использованием модельной системы – культуры клеток губок Lin.irk.ru

Как сообщало ИА REGNUM, уже в 2024 году власти Приангарья намерены значительно (до 1,5% в валовом региональном продукте) увеличить туристический поток (имея в виду преимущественно Байкал), принимать ежегодно до 3 млн человек. Тем временем учёные опасаются, что такая антропогенная нагрузка значительно ухудшит состояние байкальской флоры и фауны.

Читайте также: А Байкал спросили? Власти намерены значительно увеличить турпоток