Курумканский район, Бурятия, , 09:12 — REGNUM Причиной пожара в 4-квартирном жилом доме в Курумканском районе Бурятии, предположительно, мог стать поджог. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

Пожар произошёл днём 18 марта в селе Курумкан. К моменту прибытия пожарных горели веранда и крыша. В результате тяжело пострадали двое мужчин, у одного из которых обгорели 90% тела, а также дыхательные пути. Женщина получила ожоги правой ноги 1−2 степени.

«Поджог относится к числу умышленных преступлений средней тяжести, связанных с посягательством на имущество», — напомнили в агентстве.

Организаторам поджога, если подтвердится эта версия, может грозить до пяти лет лишения свободы.

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